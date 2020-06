Depois da confirmação da morte de uma pessoa que trabalhava nas das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), na BR-153, em Goiânia, por Covid-19, a Central de Fiscalização da Prefeitura realizou ação no local na manhã desta sexta-feira (5). Foram 4 barracões e 82 bancas vistoriados e, ao final, 14 termos de intimação foram lavrados por irregularidades nas medidas para prevenir o novo coronavírus, como disposição de álcool em gel, obrigatoriedade de uso de máscara, por exemplo.

Depois da divulgação da ação, funcionários do local e até empresários que atuam no ramo disseram que o lugar tem mais casos confirmados, além dos que aparecem nas informações oficiais. A operação da Central de Fiscalização foi motivada, justamente, porque houve aumento da procura por parte dos trabalhadores do local e que apresentaram sintomas ou que ficaram com medo depois que colegas tiveram resultados positivos para os exames realizados.

Em matéria publicada nesta quinta-feira (4), O POPULAR apurou que um trabalhador da Ceasa, que testou positivo para Covid-19, morreu na última sexta-feira (29). Ele teria preferido não procurar atendimento médico com o aparecimento dos sintomas e apenas após o agravamento do quadro, inclusive com falta de ar, e com a insistência da esposa decidiu procurar ajuda. Contudo, ele teria morrido antes de chegar ao Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) do Jardim Novo Mundo.

Os funcionários disseram que a administração chegou a informar que o local teria testado sete pessoas positivas, mas a informação foi questionada por funcionários e donos das bancas. Em uma das empresas, dos 14 funcionários, apenas um testou negativo e dois ainda aguardam os exames. O medo dos funcionários é que medidas não sejam tomadas e o problema se agrave ainda mais. Os funcionários não querem se identificar, mas informam que existem outras bancas com o mesmo problema.

Funcionário de outra banca encaminhou o exame feito em laboratório particular nesta semana que mostra o resultado positivo para a infecção com o SARS-Cov-2. Segundo ele contou, quatro pessoas que trabalham com ele estão afastadas. “Tive contato com outras pessoas no meu trabalho, mas ainda não sei como funciona essa questão da transmissão, não sei se já estava ou não infectado ou se me infectei trabalhando com elas. Estamos todos afastados, mas a banca deverá fechar por precaução.”

Ceasa

A Ceasa encaminhou nota sobre o assunto e informou que, hoje, existem 17 casos confirmados de pessoas contaminadas pela Covid-19. Outras quatro outros em averiguação. Além disso, as Centrais de Abastecimento informaram que cumprem as medidas necessárias para garantir a saúde dos trabalhadores, permissionários e visitantes e que tem adotado ações para incentivar uso de máscaras, álcool gel e sabonetes. Também foi informado que o local passa por desinfecção semanal.

Confira a íntegra da nota:

A Ceasa-GO (Centrais de Abastecimento de Goiás) informa que todos os protocolos sanitários, determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde (SES), estão sendo rigorosamente cumpridos para garantir a segurança de trabalhadores, permissionários, concessionários e eventuais visitantes.

Já foram implementadas mais de 35 ações de enfrentamento ao coronavírus, entre os quais destacam-se a instalação de tendas, pias para higienização das mãos e a distribuição de 7 mil máscaras e 3 mil sabonetes, além do reforço na equipe de limpeza e conservação, com a intensificação desse trabalho, e a promoção semanal de desinfecção com solução de hipoclorito de sódio das vias internas e galpões.

Para garantir a conscientização de seu público da importância da união no combate à Covid-19, a Ceasa-GO também promove ações constantes de orientação e recomendações sobre uso da máscara, higienização correta das mãos e distanciamento social.

A Ceasa disponibilizou uma equipe de profissionais de enfermagem que faz a verificação de temperatura de todas pessoas, antes do acesso ao espaço. A equipe realiza o monitoramento permanente do público, com a oxigenação e o encaminhamento de casos suspeitos para as unidades de Saúde, quando necessário.

Contudo, tão logo foram identificados os primeiros casos de infecção entre o público que frequenta a Ceasa-GO, todo a assistência à saúde foi ofertada pelo Estado, e os cuidados com a desinfecção e prevenção foram fortemente intensificados. Há 17 casos confirmados de contaminados pela Covid-19 e 4 outros em averiguação.