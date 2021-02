Cidades Fiscalização flagra festa clandestina com mais de 200 pessoas em uma chácara, em Goiânia Todos os participantes estavam sem máscara

Uma festa clandestina com mais de 200 pessoas foi encerrada pela Central de Fiscalização da prefeitura de Goiânia na última sexta-feira, 19, em uma chácara do Setor Buena Vista, em Goiânia, na saída para Guapó. Todos os participantes estavam sem máscara. O organizador do evento e proprietário do local se esconderam em uma sala, mas foram encontrados e autuados em qua...