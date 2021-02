Cidades Fiscalização encerra festa clandestina com 150 pessoas e mais de 20 adolescentes em Goiânia Aglomeração ocorreu no Setor Parque Bom Jesus

Uma festa clandestina foi encerrada pela fiscalização da Prefeitura de Goiânia no setor Parque Bom Jesus na madrugada deste sábado (6). Aproximadamente 150 pessoas estavam no local desrespeitando as normas do município para conter o avanço da Covid-19, sendo que pelo menos 21 deles são adolescentes. A fiscalização chegou ao lugar após denúncia anônima. Também foram ...