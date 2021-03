Cidades Fiscalização embarga 112,5 hectares por desmatamento irregular na região de Pouso Alto Operação da Semad e do ICMBio resultou também na aplicação de mais de R$ 1,230 milhão em multas

Mais de 110 hectares foram embargados e mais de R$ 1,23 milhão foi aplicado em multa durante uma fiscalização contra o desmatamento irregular na região da Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto, no município de Cavalcante. A operação foi realizada por fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), com apoio do Instituto Chico Mendes d...