Cidades Fiscalização em Aparecida apreende seis carros que realizavam eventos clandestinos Em parceria com a Polícia Militar e com a Guarda Civil, os fiscais também interditaram uma distribuidora de bebidas e multaram dono do local

Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Aparecida de Goiânia em parceria com a Guarda Civil e a Polícia Militar interditou uma distribuidora de bebidas e apreendeu um total de seis carros de som automotivo, neste fim de semana. O dono do estabelecimento ainda foi multado em R$ 10 mil. O caso ocorreu no Parque Ibirapuera. No fim de sem...