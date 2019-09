Cidades Fiscalização do trânsito de Goiânia segue novas regras Câmeras deixam de multar infrações como uso de celular e ausência do cinto de segurança. Decisão judicial alega invasão à intimidade e privacidade dos condutores

Uma sentença da Justiça Federal do Ceará, assinada pelo juiz Luis Praxedes Vieira da Silva, de Fortaleza, acaba com o uso de câmeras de videomonitoramento para registrar infrações que violem o direito de intimidade e privacidade dos condutores e também aquelas que já possuem o próprio sistema de fiscalização.Na prática, infrações como fazer o uso do celular dentro do c...