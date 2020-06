Cidades Fiscalização desarticula garimpo ilegal que usava mercúrio em Cavalcante Exploração de ouro funcionava havia pelo menos dois anos em área invadida. Quatro balsas foram apreendidas

Uma fiscalização ambiental desarticulou, na última terça-feira (23), um garimpo ilegal de exploração de ouro que utilizava mercúrio em uma área de Cerrado, no município de Cavalcante, Norte de Goiás. Na ação, seis pessoas foram autuadas pelo crime realizado no Rio São Félix e quatro balsas apreendidas. As multas aplicadas ao grupo somam R$ 100 mil. Os agentes da Secretaria d...