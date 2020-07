Cidades Fiscalização da retomada das feiras começa nesta quarta-feira em Goiânia A primeira feira a receber força-tarefa será a Feira da OVG. Equipes vão acompanhar a montagem e funcionamento, além de orientar os trabalhadores. Na quinta a fiscalização será no Jardim América. Sexta-feira será a Feira Hippie. No final de semana a fiscalização concentra nas feiras da Lua e do Sol

As ações de fiscalização do funcionamento das feiras especiais em Goiânia começam nesta quarta-feira (22). Depois da autorização para a retomada do funcionamento dessa atividade, a Central de Fiscalização Covid-19 vai visitar a Feira da OVG para acompanhar a montagem e funcionamento do local, além de orientar os trabalhadores. Fiscais e agentes visitarão as feiras...