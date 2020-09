Cidades Fiscalização da Covid-19 interdita bar no Setor Marista Estabelecimento descumpria regras do protocolo geral de normas preventivas da Covid-19. Outros dois bares passaram pela fiscalização, mas mantiveram o funcionamento

Um bar do Setor Marista, em Goiânia, foi interditado na tarde deste sábado (19), após descumprir regras do protocolo geral de normas preventivas da Covid-19. A ação ocorreu durante o trabalho da Central de Fiscalização Municipal, composta pela Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) e Secretaria Municipal d...