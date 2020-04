Cinco comerciantes que trabalhavam na manhã desta quinta-feira (30) como camelôs na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, tiveram as mercadorias apreendidas durante uma fiscalização da Guarda Civil Metropolitana (GCM). A ação é para evitar a aglomeração em comércios, que abriram mesmo com o decreto estadual que proíbe o funcionamento para evitar o contágio da Covid-19.

Seis lojas de roupas também foram flagradas funcionando normalmente. A GCM orientou os lojistas a fechar os estabelecimentos e irem para casa. O mesmo tipo de situação foi flagrado na Avenida T-1, no setor Bueno. Vários ambulantes, que trabalhavam ali, tiveram as mercadorias apreendidas. Os objetos foram levados para um depósito no Paço Municipal.

Os comerciantes podem recuperar as mercadorias após fazer o pagamento de uma multa de aproximadamente R$ 350.