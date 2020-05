Cidades Fiscalização apreende mercadorias em lojas abertas na Região da 44 Ações são diárias e é frequente o recolhimento de produtos vendidos ou expostos de maneira divergente do que prevê o decreto do governo estadual. Apesar de proibidos, estabelecimentos têm permitido a entrada de clientes

Em fiscalização na região da Rua 44 neste sábado (23), mais de cem peças de vestuário foram apreendidas e encaminhadas para o depósito da Prefeitura de Goiânia. As mercadorias estavam sendo vendidas de maneira irregular, com clientes dentro das lojas, contrariando as regras do decreto do governo estadual que, para conter o avanço do novo coronavírus, determinou que os estabelecimentos comerciais de venda de roupas funcionem apenas em delivery ou drive thru. G...