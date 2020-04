Atualizada às 19h30

A agente de trânsito Maria Cláudia Miranda Silva, de 38 anos, prima de Adelita Ribeiro da Silva, que morreu neste sábado (4) por conta do novo coronavírus publicou um vídeo em suas redes sociais alertando sobre a gravidade da doença. “Não ache que esse vírus é brincadeira, fique em casa. Porque hoje aconteceu com minha família. Eu estou sem chão, porque a gente nunca acha que vai acontecer”, diz na gravação.

Maria Cláudia explica que tem pais que se enquadram no grupo de risco, assim como Adelita. Ela estava responsável neste sábado em organizar todo o trâmite necessário para o velório e sepultamento da prima. A agente de trânsito também destaca a surpresa que foi para todos diante da notícia da morte de Adelita.

Em entrevista ao POPULAR Maria Cláudia relata também que a prima trabalhava com o que mais gostava de fazer e que apesar da consciência e medo pelo vírus se dedicou ao trabalho ao qual era apaixonada.

A agente de trânsito conta que suspeita que a prima tenha tido contraído o vírus justamente trabalhando. “Como ela era técnica e trabalha nos hospitais, pode ser que ela tenha contraído o vírus em um destes locais, ou no Cais Novo Mundo ou Hospital do Coração onde prestava serviço”, diz. “Ela não viajou para lugar nenhum, estava só por conta do trabalho. E vi mensagens falsas de pessoas falando que ela tinha feito cirurgia bariátrica e não é verdade. Ela não tinha nenhum problema de saúde nem doença”, frisa.

Adelita Ribeiro era técnica em enfermagem e de laboratório. Trabalhava no Centro de Assistência Integral à Saúde (Cais) Novo Mundo e no Hemolabor. Ela estava internada no Hospital do Coração, no Setor Oeste, em Goiânia, e é a terceira morte confirmada pelo novo coronavírus em Goiás.