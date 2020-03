“Eu não dei nenhum espirro. Nunca tive nenhum sintoma da doença. Estou completamente bem de saúde”, afirma a anestesiologista Leila de Sá Rodrigues da Cunha, de 69 anos, que foi a primeira pessoa de Anápolis que testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). A cidade tem ainda mais um caso confirmado. Se trata de uma mulher, que está internada no Hospital de Doença Tropicais (HDT), com quadro de gravidade moderado.

Em entrevista ao Portal 6, de Anápolis, na última terça-feira (17), a médica já havia afirmada que estava bem de saúde. “Eu não gosto nem que digam que eu estou doente, porque não estou sentindo nada”, pontua Leila ao POPULAR nesta sexta-feira (20).

A médica foi infectada durante um cruzeiro que fez na Itália com a filha e outros colegas de profissão. “Somos uma turma que se reúne todo ano para confraternizar”, diz Leila que viajou para o país no dia 22 de fevereiro e chegou no Brasil dia 12 março. No dia 13, a médica chegou a atender alguns pacientes no Hospital de Queimaduras, local em que é diretora. “Isso já foi passada para a vigilância epidemiológica da cidade, eles estão cientes e está sobre controle”, enfatiza.

O diretor técnico do hospital, Leonardo Rodrigues da Cunha, que é filho da médica, informou que todos os colaboradores que tiveram contato com a médica foram afastados e todos os pacientes mandados para isolamento domiciliar. “Não foram muitas pessoas”, pontuou Leonardo.

Nesse mesmo dia (13), Leila coletou o material para realizar o exame que detecta o vírus. “Por ser médica achei mais prudente fazer”, afirma. O resultado positivo saiu nesta segunda-feira (16). “Graças a Deus apenas o meu deu positivo. Minha filha que estava comigo na viagem fez e o dela deu negativo. Desde então, eu, ela e meu marido, que me buscou no aeroporto e também teve o resultado negativo, estamos de quarentena”, explica.

A médica afirma que a situação dela levanta um alerta para todas as pessoas que estiveram em locais com transmissão local ou comunitária e estão assintomáticos. “Eu também estava assintomática. Pensa se eu tivesse continuado a trabalhar? Até hoje, apesar da minha idade, nunca senti nada. É preciso que todos na mesma situação tenham cuidado”, aponta.

Rotina

Leila, que já está no oitavo dia de quarentena, afirma que o período não tem sido fácil. “Sou uma mulher muito ativa e ficar assim tem sido difícil. Já fiz tudo que podia para me distrair: limpei casa, joguei alguns jogos, mexi no celular e até o momento ver série e filmes tem me ajudado a me distrair”, exemplifica.

A médica tem considerado o momento um grande desafio. “Tem muita gente comentando coisas que não são verdade sobre mim na cidade. Já falaram que fui entubada, que estou muito mal e até que espalhei o vírus por Anápolis. Isso me deixa muito chateada”, enfatiza.

De acordo com ela, as pessoas da cidade estão comentando até que ela faleceu. “Hoje (20) uma grande amiga estava no supermercado e perguntaram para ela sobre minha morte. Na hora ela desmentiu. As pessoas daqui estão até me matando”, preocupa-se a médica.

Leila diz que espera ansiosamente para que os 14 dias protocolares de isolamento terminem rapidamente para que ela possa voltar para a rotina normal. “Só quero que esse furacão passe logo e eu fiquei livre”, finaliza a médica.