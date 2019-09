Cidades Fios e cabos da Saneago são furtados e 30 bairros ficam sem água em Aparecida de Goiânia Caso será investigado pela Polícia Civil que já está colhendo depoimentos de suspeitos e testemunhas

Após furtos de fios e cabos em poços do Sistema Independência Mansões, 31 bairros de Aparecida de Goiânia, Região Central de Goiás, estão sem o abastecimento de água, desde a tarde desta terça-feira (10). Equipes técnicas do Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) trabalham na recuperação das instalações e a normalização do fornecimento de água está previsto para a noite n...