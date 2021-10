Cidades Fiocruz recomenda utilização do passaporte da vacina para todo o território brasileiro Boletim com a recomendação será divulgado nesta sexta-feira (1º)

A Fiocruz divulgará nesta sexta-feira (1º) um boletim em que recomendará a adoção do passaporte da vacina contra a Covid-19 em todo o território brasileiro como estratégia para estimular e ampliar a vacinação no país. “Esta estratégia é central na tentativa de controle de circulação de pessoas não vacinadas em espaços fechados e com maior concentração de pessoas, para r...