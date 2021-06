A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) recebeu mais um carregamento com IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a produção de vacina contra a Covid-19. A remessa será suficiente para produzir mais 6 milhões de doses.

A matéria-prima para produção de vacinas da AstraZeneca chegou no final da tarde de sábado (12) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. E foi encaminhado à Fiocruz.

Os insumos vieram do laboratório Wuxi Biologics, na China. De acordo com a Fiocruz, a entrega dessa remessa permitirá a continuidade da produção da vacina e garantirá entregas semanais ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) até 10 de julho.

Na sexta-feira (11), a Fiocruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), entregou 2,7 milhões de doses da vacina de covid-19 ao PNI.

“Com esta remessa, a fundação atinge cerca de 53,8 milhões de doses entregues ao PNI. A pedido da Coordenação de Logística do Ministério da Saúde, as entregas semanais se manterão às sextas-feiras e não seguirão para o almoxarifado em São Paulo, conforme previsto anteriormente”, informou a Fiocruz.