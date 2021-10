Cidades Fiocruz negocia produzir para o SUS pílula contra a Covid criada pela MSD Pílula é apontada como uma das apostas de tratamento nos primeiros dias de sintomas da Covid-19

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) negocia produzir para o SUS o antiviral molnupiravir, desenvolvido pela farmacêutica MSD e apontado como uma das apostas de tratamento nos primeiros dias de sintomas da Covid-19. O laboratório público brasileiro ainda discute termos do acordo com a empresa e aguarda estimativa do ministério sobre a demanda pelo medicamento. A MSD anuncio...