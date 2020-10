Cidades Fiocruz inicia pesquisa com vacina da tuberculose para combater Covid Vacina tem tido resultado positivo contra infecções respiratórias

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começa hoje (19), estudo com a vacina BCG com o objetivo de reduzir o impacto da covid-19 em trabalhadores de saúde. A vacina, originalmente usada na prevenção da tuberculose, tem tido resultados positivos em testes para redução infecções respiratórias. Segundo a Fiocruz, que irá liderar a pesquisa no Brasil, a previsão é incl...