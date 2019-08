Cidades Fiocruz: 7,7% dos brasileiros usaram maconha pelo menos uma vez O levantamento, que ouviu cerca de 17 mil pessoas com idades entre 12 e 65 anos, em todo o Brasil, entre maio e outubro de 2015, é apontado como um dos mais completos por sua abrangência

A maconha é a substância ilícita mais consumida no Brasil, segundo pesquisa da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Dados do 3º Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, divulgado nesta quinta-feira (8), apontam que 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram maconha ao menos uma vez na vida. A 2ª droga com maior consumo no país é a c...