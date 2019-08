Cidades Fim dos radares móveis deve ter impacto maior nos feriados Equipamentos cujo uso nas rodovias federais foi suspenso pelo presidente Jair Bolsonaro eram mais requisitados em finais de semana prolongados e eventos

O impacto da decisão do presidente Jair Bolsonaro de suspender o uso de radares móveis, estáticos e portáteis nas rodovias federais do País, segundo entrevistados pelo POPULAR, será sentido principalmente nos feriados prolongados, períodos de férias ou grandes eventos localizados, como festas religiosas e eventos culturais que mobilizam cidades do interior durante o ano. ...