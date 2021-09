Cidades Fim de semana tem previsão de chuva e aumento da umidade do ar em Goiânia Temperaturas máximas continuam acima dos 30ºC, mas chuva alivia no calor e aumenta a umidade do ar

O fim de semana na capital deve ter pancadas de chuvas isoladas e um aumento da umidade do ar. Há um alerta de tempestade para Goiânia e outros municípios do Estado valendo até este sábado (25), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com ventos intensos entre 60km/h e 100 km/h, além de queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantaç...