Goiânia amanheceu com nebulosidade e ventos um pouco mais fortes na manhã desta sexta-feira (6). Conforme mostrado pelo POPULAR, o mês de agosto chegou com a promessa de que o frio não irá embora de vez, como é comum nesta época do ano em Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), por enquanto, o tempo segue seco e estável no Estado, com temperaturas amenas pela manhã, e que se elevam ao longo do dia.

O gerente do Centro, André Amorim, explica que essa névoa gera uma falsa impressão de que vai chover, mas que, por enquanto, essa possibilidade é muito pequena. As previsões apontam que pancadas isoladas podem acontecer em Goiás somente a partir do dia 17 de agosto. Sobre os ventos, André explica que o aumento da velocidade é causado por um sistema de alta pressão no oceano. Já a umidade relativa do ar permanece na casa dos 20%. lembrando que agosto é considerado o mês mais seco do ano.