Fim de semana registra 23 acidentes com 24 feridos e 2 mortos nas rodovias em Goiás Os acidentes com mortes aconteceram no sábado (19)

Duas pessoas morreram e vinte e quatro ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais que passam por Goiás. Neste período foram registrados 23 acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os acidentes com mortes foram registrados no sábado (19). A primeira batida foi entre uma motocicleta e um carro na BR-153, na altura do quilometro 106, e...