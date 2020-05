Cidades Fim de semana em Rio Verde será de temperaturas amenas Segundo o Cimehgo, a massa de ar polar que fez o clima esfriar na região Centro-Sul de Goiás ainda influencia

De acordo com boletim do Centro de informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as temperaturas em Rio Verde se mantêm amenas neste fim de semana. Segundo o órgão, a massa de ar polar que fez o clima esfriar na região Centro-Sul de Goiás ainda influencia. A previsão é de temperatura mínima de 13° C e máxima de 26° C no fim de semana e a um...