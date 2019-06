Cidades Fim de bolsa Capes interrompe pesquisa Pesquisador chegou a pedir demissão do emprego com o indicativo de bolsa para o pós-doutorado em Ciências da Computação, mas benefício foi suspenso

A carreira acadêmica de Adalberto Ribeiro Sampaio Junior, de 29 anos, foi interrompida após a suspensão de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no mês passado. Atualmente trabalhando como gerente em uma empresa, ele chegou a pedir demissão de um emprego no início do ano na expectativa de receber uma bolsa de pós-doutorado em Ciências da ...