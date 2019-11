Cidades Filhote de macaco atropelado é resgatado de painel de carro em Goiânia Filhote foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Um filhote de macaco atropelado foi resgatado, na manhã desta quarta-feira (6), do painel de um carro no Parque Anhanguera, em Goiânia. A designer gráfica, Danielle Gonçalves, conta que estava indo para o trabalho junto com a chef pâtissier, Carolina Albino, quando avistaram um motociclista tentando retirar o primata do meio da rua. Elas pararam, pegaram o filhot...