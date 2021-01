Cidades Filhote de gato foi resgatado por bombeiros, no Jardim Planalto, em Goiânia Segundo trabalhadores, o filhote teria caído em uma calha metálica de sustentação e ficou preso

Um filhote de gato foi resgatado na manhã dessa segunda-feira (25), pelos bombeiros militares componentes da ASA-118 do 8º BBM. Segundo os trabalhadores do Colégio Delta, do Jardim Planalto, em Goiânia, o filhote provavelmente teria caído em uma calha metálica de sustentação da estrutura, e ficou preso durante o final de semana. Foram utilizadas técnica de abe...