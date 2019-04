Vida Urbana Filhote de capivara ferido é resgatado em pista de skate de Porangatu Segundo o Corpo de Bombeiros, o mamífero foi atacado por cachorros

Um filhote de capivara ferido foi resgatado nesta segunda-feira (22) em uma pista de skate as margens da Lagoa Grande, em Porangatu, na região Norte do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o mamífero foi atacado por cachorros. O filhote foi levado para até uma clínica particular onde os ferimentos foram suturados. Segundo o veterinário responsável, assim que o ...