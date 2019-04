Vida Urbana Filho que forjou sequestro da própria mãe é preso em Trindade Estelionatário teria feito outros quatro golpes, todos em Goiânia

Foi preso nesta sexta-feira (12), em Trindade, um homem suspeito de registrar ocorrências falsas de furtos e roubos no site da Polícia Civil, com intenção de receber, do seguro, reembolso dos valores supostamente subtraídos. No último caso, Hemerson Alves da Costa registrou o sequestro da própria mãe, que teria sido levada por três pessoas em frente ao Restaurante 1008, e...