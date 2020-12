Cidades Filho do fundador das Casas Bahia é acusado de estupro e aliciamento por 14 mulheres Saul Klein entregou o passaporte à Justiça no início de dezembro; defesa diz que é tentativa de extorsão

O filho do fundador das Casas Bahia Saul Klein, 66, entregou o passaporte à Justiça e está proibido de ter contato com 14 mulheres que acusam o empresário de aliciá-las e estuprá-las em festas que reuniam dezenas de garotas em sua casa, em Alphaville, desde 2008. As duas medidas são precauções solicitadas pelo Ministério Público de SP para o andamento da investigação das de...