Cidades Filho do deputado estadual Tião Caroço (PSDB) é preso pela operação da Polícia Federal No total, 24 pessoas foram detidas nesta quarta-feira (4) incluindo o ex-prefeito de São Miguel do Araguaia e Leonardo Dias Mendonça, conhecido como Barão do Tráfico

Um filho do deputado estadual Sebastião Monteiro Guimarães Filho (PSDB), o Tião Caroço, é um dos 24 presos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (4) durante operação que investiga tráfico internacional de drogas. A informação foi confirmada pela PF. Entre os detidos estão ainda o ex-prefeito de São Miguel do Araguaia, Nélio Pontes (PSDB) e Leonardo Dias Mendonça, conhecido como Barão do Tráfico. No total, 25 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão estão sendo c...