Vida Urbana Filho de vereadora assassinada em Bom Jesus é preso novamente, por suspeita de ameaçar testemunhas Daiton Rodrigues Oliveira Rocha já havia sido preso no dia 5 deste mês por posse ilegal de munição; ele é acusado de participação na morte da mãe

O pecuarista Daiton Rodrigues Oliveira Rocha, filho da vereadora Roseli Aparecida de Oliveira, assassinada em dezembro do ano passado, foi detido na tarde desta sexta-feira (12) na porta de casa. Ele é acusado de participação no assassinato da mãe e estaria ameaçando testemunhas do processo. Daiton já havia sido preso no dia 5 deste mês por posse ilegal de muniçã...