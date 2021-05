Cidades Filho de sargento que deu nome a parque trabalha para vereador autor do projeto Clécio Alves (MDB) foi quem propôs concedera o tributo ao PM em detrimento do jornalista e ambientalista reconhecido internacionalmente Washington Novaes

Atualizada às 20h16 O guarda civil metropolitano Leder Pinheiro, de 34 anos, cujo nome do pai, o sargento da Polícia Militar de Goiás (PM-GO)David Luiz Rodrigues, falecido em 2018, batiza um parque no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, trabalha no gabinete do vereador Clécio Alves (MDB). O emedebista foi quem propôs conceder o tributo ao PM, em detrimento do jornalista...