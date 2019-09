Filho de Jô da Pamonha, Gabriel Freitas da Silva, de 16 anos, desapareceu na tarde desta sexta-feira (20), em Goiânia. O adolescente saiu de casa após o almoço usando uma bermuda jeans, camiseta cinza, uma mochila e um tablet. O aparelho eletrônico foi rastreado às 16 horas, no Goiânia Shopping e depois foi desligado.

Segundo relatos, Gabriel se despediu da irmã com um beijo antes de sair, ação incomum do jovem. Câmeras de segurança do shopping mostram o jovem saindo do local.

Familiares de Gabriel pedem ajuda para encontrar o jovem. Caso tenha alguma informação, ligar no número (62) 98218-2465.