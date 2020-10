Cidades Filho é morto pela própria mãe após discussão com companheiro dela em Mutunópolis (GO) Em depoimento, a mãe informou que a vítima não aceitava o relacionamento dela com o companheiro

Uma mulher foi presa, em Mutunópolis, interior de Goiás, suspeita de matar o próprio filho, de 22 anos, José Carlos da Silva Junior, a facadas, na última sexta-feira (16). Segundo o delegado responsável pelo caso, André Medeiros, Lucivânia Lopes, de 37 anos, tinha um relacionamento com um rapaz de 22 anos, mesma idade do filho, e na noite da de sexta eles entraram em c...