Vida Urbana Filho é denunciado por morte de vereadora em Bom Jesus de Goiás Herdeiro mais velho de Roseli da Academia, assassinada em dezembro do ano passado, é apontado pelo MP como um dos envolvidos em crime. Cinco estão presos no caso

Investigações apontam uma reviravolta no assassinato da vereadora Roseli Aparecida de Oliveira (DEM), conhecida como Roseli da Academia, em Bom Jesus de Goiás. Ela foi morta em dezembro do ano passado. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) denunciou Daiton Rocha, de 30 anos, filho mais velho da vítima, por envolvido no crime. O ex-marido de Roseli, e pai do suspei...