Cidades Filha narra ataque do namorado: ele disse que “mataria todo mundo”

Numa tentativa de se afastar de Matheus, B. se refugiu na casa dos pais, no Setor Morada Nova, região Oeste da capital. No sábado, 7, à tarde, inconformado com a separação, o “infrator da lei”, como foi chamado pelo delegado Rilmo Braga, bateu no portão da casa na expectativa de falar com a jovem. “Como eu não quis abrir, ele pulou o muro”, contou ela na Delegacia de In...