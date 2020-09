Cidades Filha aciona a polícia após pai ameaçar matar a mãe em Goianésia Vítima contou que mantém um relacionamento de 11 anos com o detido e durante esse tempo já foi agredida

Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de ameaçar de morte e agredir fisicamente sua companheira, de 37, em Goianésia, na Região Central de Goiás. A detenção aconteceu na última segunda-feira (21) após a filha do casal acionar a polícia. A mulher contou que mantém um relacionamento de 11 anos com o detido e durante este tempo já foi agredida. No entanto, esta foi a...