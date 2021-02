Cidades Filas se formam para vacinação em Drive Thru no Shopping Passeio das Águas Entrada foi definida pela Avenida Perimetral Norte. Pessoas que trazem cópia de comprovante de endereço e CPF aceleram processo de cadastro

Logo no início da manhã uma fila se formou na entrada do Shopping Passeio das Águas onde foi instalado um sistema de Drive Thru para vacinação de idosos da capital com idade superior a 85 anos. O local é um dos nove pontos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. Por volta de 10 horas o fluxo ainda era intenso no local. A vacinação dos id...