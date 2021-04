Cidades Filas e aglomerações nos postos de vacinação contra a Covid-19, em Goiânia O cenário desta manhã é similar ao desta segunda-feira (19), quando muitas pessoas deixaram os postos sem receber a imunização ou esperaram horas pela vacina

Atualizada às 9h39. A vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (20) em Goiânia começou com filas em alguns dos pontos organizados pela Prefeitura de Goiânia. Na Escola Rotary Goiânia Oeste, localizada no Jardim América, e na Escola Municipal Santa Helena, na Vila Paraíso, a aglomeração começou antes das 9h da manhã. A meta hoje é vacinar idosos de 62 a 68 an...