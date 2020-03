Com informações do Detran-GO

A fila de interessados em se vacinarem contra a gripe na estrutura montada no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) chegou a ter dois quilômetros. A reportagem não tem a informação do tempo de espera, mas a fila já chegava ao Hipódromo da Lagoinha no início desta tarde. No final da tarde, o movimento diminuiu. A estrutura ficará montada pelo tempo que for necessário. Este grupo prioritário tem até o dia 16 de abril para conseguirem se vacinar.

Esta estrutura foi montada para receber o público-alvo da primeira etapa da campanha, que compreende idosos e trabalhadores da saúde. A intenção é que eles possam receber a dose sem precisar sair do carro. Essa é uma das medidas tomadas ontem, depois que o próprio governador foi ao Campo do Goiás por conta de aglomeração de pessoas acima dos 60 anos. Exaltado, ele chegou a usar um megafone para pedir que as pessoas fossem embora e voltassem quando medidas fossem tomadas para evitar reunião de pessoas, especialmente das vulneráveis.

O Governo de Goiás informou que somente pessoas a bordo de carros poderão ter acesso à sede da autarquia. Para isso, os idosos devem apresentar identidade (RG) e cartão de vacinação. Já os trabalhadores da saúde devem estar munidos com documento pessoal e que comprove vínculo ou categoria profissional, como o contracheque ou o crachá. Por recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a Influenza será realizada em fases, cada uma relativa a grupos prioritários diferentes.

2,5 mil imunizados

Cerca de 2,5 mil pessoas foram imunizadas neste postos de vacinação hoje. "Atingimos o nosso objetivo que era de contribuir com as secretarias de saúde de Goiás e de Goiânia e não tivemos aglomeração de pessoas, principal preocupação em um cenário de prevenção ao novo coronavírus", comentou o presidente do Detran-GO, Marcos Roberto Silva.

A ação teve apoio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e de acordo com a disponibilidade das doses da vacina, os postos de vacinação no estilo "drive-thru" seguirão atendendo à população. Nesta quarta-feira (25/3), a ação de imunização nos veículos deve ocorrer nos shoppings Passeio das Águas e Flamboyant, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).