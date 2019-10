Cidades Fila de UTI e corpo descartado: a dor que coube na curta vida de Rogério Menino que nasceu prematuro morreu, teve corpo dado como incinerado e foi enterrado nesta segunda-feira (28). Pais relatam dor e pedem justiça

Rogério viveu pouco mais que nove horas, das 14h55 da última quinta-feira (24) até 0h21 de sexta-feira (25). Em sua curta vida coube, no entanto, muito sofrimento. O bebê que nasceu prematuro teve de esperar quase sete horas por uma vaga de UTI, morreu antes de ser transferido e seu corpo foi parar no lixo. Somente nesta segunda-feira (28) o corpo do menino foi localiz...