Uma extensa fila de carros se formou desde o início da manhã desta terça-feira (6) no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. O engarrafamento afeta o tráfego e deixa a Avenida Goiás Norte completamente parada. No local, é aplicada a vacina contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento para as pessoas sem comorbidades. O atendimento será até às 15 horas.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Hoje a capital continua imunizando as pessoas a partir de 44 anos sem comorbidades e os grupos prioritários. Além do drive, outros 22 postos de imunização seguem aplicando as doses, mas é necessário agendamento. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as vagas para direcionadas para o agendamento já foram preenchidas.