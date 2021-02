Cidades Fila de carros marca início de vacinação drive thru para idosos de 80 anos em Goiânia Não é necessário agendamento, mas é preciso levar cópias do CPF e comprovante de endereço para agilizar o cadastro

No primeiro dia de vacinação para idosos a partir de 80 anos uma extensa fila de carros se formou desde o início da manhã desta sexta-feira (26) em um shopping, na região Norte em Goiânia. Hoje devem ser imunizados os idosos cujos nomes comecem com as iniciais de A a J. Não é necessário agendamento, mas é preciso levar cópias do CPF e comprovante de endereço para agilizar o...