Cidades Fila da vacina deixa para trás pessoas com comorbidades De acordo com o plano do Ministério da Saúde, imunização do grupo sucede idosos acima de 60 anos. Grupo de risco representa grande parcela dos óbitos por Covid-19

Em Goiás, aproximadamente 616.561 pessoas com comorbidades na faixa etária menor que 60 anos aguardam pela imunização contra a Covid-19, ainda sem previsão de início. De acordo com Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, o grupo seria imunizado logo após os idosos. Isto porque, em todo o País, de uma forma geral, pessoas c...