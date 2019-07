Cidades Fies: prazo para renegociação de dívidas termina nesta segunda (29) Para regularizar a situação, os interessados devem procurar a instituição bancária onde o contrato foi assinado

O prazo para renegociação de dívidas com Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) termina nesta segunda-feira (29). A vantagem é que os valores podem ser parcelados por, no mínimo, 48 meses. Antes de abril, quando foi aberto o período para renegociação, só era possível o pagamento à vista. Para pedir a renegociação, os estudantes precisam: ter firmado o contrato com o ...