Cidades Fies: prazo de renovação para contratos feitos até 2017 termina no sábado (30) O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e logo depois os estudantes devem validar as informações que foram inseridas pelas faculdades no Sisfies

O prazo para renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que foram firmados até o segundo semestre de 2017 termina no próximo sábado (30). O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e logo depois os estudantes devem validar as informações que foram inseridas pelas faculdades no Sistema Informatizado do Fies (Sisfies). ...