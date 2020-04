Cidades “Ficaremos abaixo de 100 casos graves em abril”, diz secretário de Saúde de Goiás sobre coronavírus

Com menos de 30 casos graves de novo coronavírus registrados até o momento, Goiás deverá fechar o mês de abril com o número de pacientes críticos abaixo de 100. A estimativa é do secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, que participou de live do jornal O POPULAR na noite desta segunda-feira (21). A previsão de Alexandrino não é nova, e já havia sido inform...