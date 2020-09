Cidades Fiéis se desapontam com Afipe Católicos que contribuíam com associação contam sobre frustração de descobrir que o padre Robson é alvo de operação do Ministério Público de Goiás

Fiéis que faziam doações e acompanhavam a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) se decepcionaram e deixaram de contribuir com a entidade depois que o padre Robson de Oliveira Pereira, que comandava a associação, virou alvo da Operação Vendilhões, deflagrada no último dia 21 pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A ação investiga suspeitas de lavagem de d...