Cidades FGM e AGM demonstram insatisfação e pedem mudanças na distribuição de vacinas em Goiás Entidades relatam que há disparidade na campanha de vacinação de alguns municípios goianos por conta da defasagem dos dados do Censo Demográfico do IBGE

Em reunião virtual nesta quarta-feira (28) a Federação Goiana de Municípios (FGM) e a Associação Goiana de Municípios (AGM) pediram mudanças nos critérios utilizados para a distribuição de vacinas contra a Covid-19 aos municípios de Goiás. Segundo as entidades, há disparidade na campanha de imunização de alguns municípios goianos por conta da defasagem dos dados do C...